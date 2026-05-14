Ciclismo il valdarnese Matteo Gialli trionfa al Gran Premio Industrie del Marmo

Lo scorso fine settimana si è svolta una delle principali gare italiane riservate ai ciclisti under 23, il Gran Premio Industrie del Marmo, a Arezzo. Tra i partecipanti, il ciclista valdarnese ha ottenuto la vittoria, portando a casa il titolo in questa competizione di rilievo internazionale. L’atleta ha concluso la corsa in prima posizione, battendo gli avversari provenienti da diverse nazioni. La gara si è disputata su un percorso impegnativo, con numerosi tratti in salita.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Arezzo, 14 maggio 2026 – Prestigioso successo per il levanese Matteo Gialli, che lo scorso week end ha conquistato il Gran Premio Industrie del Marmo, una delle più importanti competizioni internazionali italiane dedicate alla categoria Under 23. La corsa, disputata sulle strade di Marina di Carrara, rappresenta insieme alla Ruota d'Oro una delle due gare internazionali di riferimento della Toscana per il panorama giovanile del ciclismo. Il portacolori della Hopplà, formazione guidata dal patron Lastrucci e dal direttore sportivo Roncalli, ha conquistato la vittoria al termine di una prova combattuta e spettacolare, imponendosi allo sprint sul traguardo finale davanti a Bicelli e al russo Grechiskin.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo, il valdarnese Matteo Gialli trionfa al Gran Premio Industrie del Marmo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Gialli dell'Hopplà vince il 37° GP industrie del marmo Sullo stesso argomento Ciclismo: al valdarnese Gialli il Gp Industrie del MarmoMarina di Carrara,10 maggio 2026 - In attesa del Giro d’Italia in provincia con la cronometro di 42 km da Viareggio a Massa in programma martedì 19... In 176 per il Gran premio industrie del marmoPrima della partenza ci sarà una cerimonia in ricordo di Franco Ballerini, l’ex commissario tecnico della nazionale di ciclismo. Temi più discussi: Matteo Gialli vince il Gran Premio Industrie del Marmo; Gialli dell’Hopplà vince il 37° GP industrie del marmo; Emozioni al Gp Industrie del Marmo. La volata finale si tinge di Gialli; La cerimonia. Donato un cippo di marmo ai familiari di Franco Ballerini. Ciclismo: al valdarnese Gialli il Gp Industrie del MarmoMarina di Carrara,10 maggio 2026 - In attesa del Giro d’Italia in provincia con la cronometro di 42 km da Viareggio a Massa in programma martedì 19 maggio, grande e prestigioso appuntamento con gli Un ... sport.quotidiano.net Gialli dell’Hopplà vince il 37° GP industrie del marmoIl valdarnese Matteo Gialli ha vinto Domenica 10 maggio, il 37° gp industrie del marmo a Carrara, gara internazionale per Elite/Under 23. Il ciclista 21enne di Levane, in ripresa dopo un infortunio in ... teletruria.it