4,9 milioni di bambini morti prima dei 5 anni l’allarme choc dell’Onu sul rallentamento dei progressi | Nessuno dovrebbe morire così

L’Onu ha diffuso un allarme riguardo ai progressi nella riduzione della mortalità infantile, evidenziando che circa 4,9 milioni di bambini sotto i cinque anni sono deceduti nell’ultimo anno. I dati mostrano un rallentamento nei miglioramenti rispetto agli anni precedenti, suscitando preoccupazione tra le organizzazioni internazionali. La cifra rappresenta un numero elevato di vite spezzate in diverse regioni del mondo, segnalando la necessità di interventi più efficaci e tempestivi.

I progressi nella riduzione della mortalità infantile rallentano in tutto il mondo: 4,9 milioni di bambini muoiono prima di compiere cinque anni. Un nuovo rapporto delle Nazioni unite sulla mortalità infantile valuta per la prima volta in modo esaustivo le principali cause di morte dei bambini sotto i cinque anni. – Notizie.com Secondo nuove stime diffuse in queste ore dall’Organizzazione mondiale alla sanità (Oms), si stima che nel 2024 circa 4,9 milioni di bambini siano morti prima di compiere cinque anni, di cui 2,3 milioni neonati. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - 4,9 milioni di bambini morti prima dei 5 anni, l’allarme choc dell’Onu sul rallentamento dei progressi: “Nessuno dovrebbe morire così” Leggi anche: Quattro anni di conflitto in Ucraina, carri armati e bombe nei disegni dei bambini: “Nessuno dovrebbe abituarsi alla guerra” L'Onu accusa Teheran: “Uccisioni sistematiche, il bilancio è spaventoso”. Il dato choc dei mortiIl bilancio delle vittime della repressione delle proteste in Iran potrebbe superare le 20 mila persone. Temi più discussi: Sudan: le ferite di Khartoum a tre anni dall'inizio della guerra; Rifiuti zero? Meglio zero sprechi: quelli di cibo costano all’Italia 13,5 miliardi di euro l’anno; Traffico a Pasqua e Pasquetta, le previsioni su strade e autostrade; Sudan, Laaroussi (Msf): Il Darfur è la punta dell’iceberg, l’Onu ci aiuti. L’allarme di Unicef: 4,9 milioni bambini nel 2024 sono morti prima del quinto anno di età. Eppure basterebbe poco per evitarloMalnutrizione acuta grave, nascite premature e malattie contagiose: queste le cause principali, soprattutto nell’Africa subsahariana e nell’Asia meridionale. Ma i dati dimostrano i dati che gli invest ... quotidiano.net Mortalità infantile. Progressi in frenata: 4,9 milioni di bambini muoiono prima dei cinque anniE 2,3 mln di bambini muoiono nel primo mese di vita. Un nuovo rapporto Onu valuta per la prima volta dettagliatamente le principali cause di morte sotto i cinque anni. Più di 100mila morti sono legate ... quotidianosanita.it "La pace, come visione globale è stata archiviata. Lo Statuto dell’Onu del 1945 fissava, come fine dell’organizzazione, liberare i popoli dal «flagello della guerra»: oggi la guerra più che un flagello è uno strumento facilmente usato." - Andrea Riccardi In un mo - facebook.com facebook L’Iran ne impicca sette al giorno. Ma l’Onu tace, ossessionato da Israele. Di @giuliomeotti x.com