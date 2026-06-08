Choc al Passetto ragazzini lanciano una piastrella dalla terrazza verso la spiaggia
Al Passetto, alcuni ragazzini hanno lanciato una piastrella dalla terrazza del monumento verso la spiaggia sottostante. L’episodio si è verificato nel pomeriggio, causando preoccupazione tra i presenti. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita. La polizia sta indagando sull’accaduto.
ANCONA - Ragazzi lanciano una piastrella dalla terrazza del monumento verso la spiaggia sottostante. Paura oggi pomeriggio al Passetto. Fortunatamente nessuna delle persone presenti in quel momento è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti rapidamente gli agenti della Squadra Volanti della. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Notizie e thread social correlati
Ancona, lanciano un mattone? dall'ascensore del Passetto, la spiaggia era affollata di bagnanti: fermati tre giovanissimiTre giovani sono stati fermati dopo aver lanciato un mattone dall’ascensore del Passetto, facendo cadere un masso sulla spiaggia affollata.
Choc a Rimini, coppia americana fa sesso in spiaggia all’ora di pranzo, incurante di famiglie e ragazzini. La Pasqua finisce al commissariatoUna domenica di Pasqua sul litorale di Rimini si è conclusa con la denuncia di una coppia di turisti americani per atti osceni in luogo pubblico.