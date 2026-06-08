Choc al Passetto ragazzini lanciano una piastrella dalla terrazza verso la spiaggia

Da anconatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Passetto, alcuni ragazzini hanno lanciato una piastrella dalla terrazza del monumento verso la spiaggia sottostante. L’episodio si è verificato nel pomeriggio, causando preoccupazione tra i presenti. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita. La polizia sta indagando sull’accaduto.

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ANCONA - Ragazzi lanciano una piastrella dalla terrazza del monumento verso la spiaggia sottostante. Paura oggi pomeriggio al Passetto. Fortunatamente nessuna delle persone presenti in quel momento è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti rapidamente gli agenti della Squadra Volanti della. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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