Ancona lanciano un mattone? dall' ascensore del Passetto la spiaggia era affollata di bagnanti | fermati tre giovanissimi
Tre giovani sono stati fermati dopo aver lanciato un mattone dall’ascensore del Passetto, facendo cadere un masso sulla spiaggia affollata. L’episodio è avvenuto intorno alle 17, mentre la spiaggia era piena di bagnanti. La caduta del masso ha causato danni a un’area della spiaggia, senza riportare feriti. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno identificato e fermato i tre minorenni coinvolti nell’atto.
ANCONA - Lanciano un mattone dall'ascensore del Passetto: fermati tre giovanissimi. L'allarme è scattato questo pomeriggio attorno alle 17, quando un masso è caduto sul litorale, affollata di bagnanti. Non ha colpito nessuno. Nell'immediatezza sono stati fermati dagli agenti delle Volanti tre ragazzini minorenni. Sono in corso le indagini per risalire alle eventuali responsabilità. Il mattone sarebbe stato lanciato sopra le vetrate dell'ascensore utilizzato dai cittadini per scendere in spiaggia. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
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