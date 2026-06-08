Ancona lanciano un mattone? dall' ascensore del Passetto la spiaggia era affollata di bagnanti | fermati tre giovanissimi

Notizia in breve

Tre giovani sono stati fermati dopo aver lanciato un mattone dall’ascensore del Passetto, facendo cadere un masso sulla spiaggia affollata. L’episodio è avvenuto intorno alle 17, mentre la spiaggia era piena di bagnanti. La caduta del masso ha causato danni a un’area della spiaggia, senza riportare feriti. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno identificato e fermato i tre minorenni coinvolti nell’atto.