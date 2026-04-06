Una domenica di Pasqua sul litorale di Rimini si è conclusa con la denuncia di una coppia di turisti americani per atti osceni in luogo pubblico. L’episodio è avvenuto durante l’orario di pranzo, davanti a molte persone tra famiglie e bambini, e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. La coppia è stata accompagnata al commissariato, dove si sono concluse le procedure di identificazione.

Una domenica di Pasqua “movimentata” sul litorale di Rimini, dove una coppia di turisti americani è stata denunciata per atti osceni in luogo pubblico dopo un episodio avvenuto in spiaggia davanti a numerosi bagnanti. Festeggiamenti di una ricorrenza religiosa non proprio in linea con la celebrazione di una festività pasquale quella “solennizzata” – si fa per dire – da due turisti americani in spiaggia a Rimini. Sì, perché quella che, complici il sole e le temperature primaverili, sembrava destinata a essere la classica giornata ideale tra passeggiate e relax in riva al mare, è degenerata per i malcapitati bagnanti nei pressi del Bagno 30 in un episodio di cronaca tanto insolito quanto sconcertante, che ha interrotto il clima di idillio familiare e festeggiamento bucolico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Choc a Rimini, coppia americana fa sesso in spiaggia all’ora di pranzo, incurante di famiglie e ragazzini. La Pasqua finisce al commissariato

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Sesso in spiaggia sotto il sole di Pasqua: coppia di turisti travolta dalla passione a Rimini, arriva la poliziaA chiamare le forze dell'ordine sono stati alcuni passanti che hanno visto i due stranieri amoreggiare sulla battigia.

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