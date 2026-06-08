di Stefano Cori Chivu per arrivare a Marco Palestra si aspetta uno sforzo da parte di Oaktree, a rivelarlo è il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. Ivan Zazzaroni, sul suo profilo Instagram, dopo aver annunciato la nascita di un nuovo podcast, si è espresso su alcune questioni di calciomercato. Partendo dall’Inter e soprattutto da Cristian Chivu, che avrebbe chiesto uno sforzo ad Oaktree per arrivare a Marco Palestra. LE PAROLE – « Parto con Cristian Chivu che si aspetta uno sforzo da Oaktree per arrivare a Palestra: quando si punta ad andare avanti in Champions gli acquisti da 2025 milioni non bastano, non più ». LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULL’INTER Il fondo, proprietario del club nerazzurro, deve mandare un segnale al mister, alla squadra, ma anche alle avversarie sia in Italia che in Europa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu chiede Palestra, Zazzaroni rivela: «Si aspetta uno sforzo da Oaktree»

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