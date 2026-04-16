Durante un evento organizzato da Il Foglio, l’amministratore delegato ha dichiarato che Chivu è già stato confermato come uno dei migliori. Ha inoltre affermato che le società di investimento Oaktree e RedBird hanno contribuito alla salvezza del club di Milano. Per quanto riguarda il nuovo stadio, ha espresso un’opinione senza entrare in dettagli specifici. La conversazione si è concentrata sui progetti futuri del club e sulle strategie di investimento.

di Francesco Aliperta Marotta, intervenuto dall’evento organizzato da Il Foglio, ha parlato così del futuro di Chivu, di Oaktree e del nuovo stadio con il Milan. Il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta, intervenuto oggi nella sala executive di San Siro per l’evento organizzato dal quotidiano Il Foglio, ha tracciato le linee guida per il futuro del club, ha parlato di Chivu ma anche della candidatura di Malagò a presidente della FIGC. Ecco, di seguito, tutte le sue parole. SULLA CANDIDATURA DI MALAGO’: «Su Malagò c’è stata convergenza da parte di 19 club su 20, quindi significa che il profilo ha trovato ampio consenso. Il momento difficile del calcio italiano non è solo l’eliminazione dai Mondiali, il malessere c’è da tantissimi anni.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Marotta: «Chivu è già confermato, è uno dei migliori. Oaktree e RedBird hanno salvato Milano e sullo stadio dico…»

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