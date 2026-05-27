Inter fai uno sforzo per Palestra | il profilo perfetto per il presente e il futuro nerazzurro

L'Inter sta valutando di rafforzare il settore giovanile puntando su un giovane talento che manca dalla rosa da diversi anni. Si tratta di un calciatore che potrebbe rappresentare un investimento sia tecnico che economico per il club. La società sta considerando di inserire questo profilo nel progetto futuro, con l’obiettivo di valorizzarlo e integrarlo nella prima squadra. La decisione si basa sulle caratteristiche e sul potenziale del giocatore, ritenuto adatto alle esigenze attuali e future della squadra.

di Alberto Petrosilli Un talento che manca da anni all’Inter e che può diventare un patrimonio tecnico ed economico: perchè i nerazzurri dovrebbero puntare su Palestra. L’Inter deve provarci davvero per Marco Palestra. Non semplicemente perché sia uno dei giovani italiani più interessanti del panorama attuale, ma perché il suo identikit tecnico e strategico sembra cucito addosso alle necessità presenti e future della squadra nerazzurra. In un mercato in cui trovare esterni moderni, giovani, pronti e con margini di crescita enormi costa sempre di più, il club di Viale della Liberazione avrebbe davanti un’occasione da cogliere subito. Anche facendo uno sforzo economico in più per convincere l’Atalanta. 🔗 Leggi su Internews24.com

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INTER, AUSILIO NON CHIUDE LE PORTE A PALESTRA PER IL MERCATO ESTIVO

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