Chiusure notturne sul Ra13 e Ss202 per ispezioni
Sul tratto Ra13, sono previste chiusure notturne per effettuare ispezioni e rilievi finalizzati a stabilire la Classe di Attenzione delle gallerie lungo la rete stradale del Friuli Venezia Giulia. Analogamente, anche sulla Ss202 saranno effettuate attività di verifica con chiusure temporanee durante le ore notturne. Le operazioni si svolgeranno in momenti specifici, senza indicazioni di variazioni o proroghe. Le chiusure riguardano le fasce orarie notturne e sono programmate per garantire l’esecuzione delle verifiche.
Sono in programma sul Ra13 attività di rilievo e ispezione con chiusure notturne per la determinazione della Classe di Attenzione delle gallerie della rete stradale del Friuli Venezia Giulia. Come annuncia Anas, una prima fase delle attività sarà eseguita nella notte tra l’8 e il 9 giugno sulla. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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