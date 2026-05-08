Catania più lontana chiusure notturne dell' autostrada per ispezioni di Anas

Nell'ambito di ispezioni periodiche lungo le infrastrutture autostradali, Anas Sicilia ha annunciato chiusure notturne dell’autostrada A19 che interessano alcuni tratti. Queste limitazioni comportano una maggiore distanza tra Catania e le aree dell’Agrigentino per chi viaggia lungo questa direttrice. Le chiusure sono previste nei prossimi giorni e si rendono necessarie per consentire le verifiche sulle opere d’arte presenti lungo la rete autostradale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Catania si allontana per chi viaggia dall'Agrigentino. Nell'ambito delle ispezioni periodiche alle opere d'arte che Anas Sicilia effettua lungo le proprie infrastrutture, nei prossimi giorni verranno osservate delle limitazioni al transito dei mezzi in alcuni tratti dell'autostrada A19.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Ponte sul Ticino a Oleggio: concluse le ispezioni di Anas, revocate le chiusure notturneStop alle chiusure notturne previste questa settimana sul ponte sul Ticino a Oleggio. Lavori di manutenzione nelle gallerie, chiusure notturne nell'autostrada Catania-SiracusaPer effettuare alcuni lavori di "revamping" agli impianti di areazione all’interno delle gallerie dell’autostrada Catania-Siracusa, la prossima... Altri aggiornamenti Si parla di: Lavori di manutenzione nelle gallerie, chiusure notturne nell'autostrada Catania-Siracusa; Catania ko a Benevento: 2-1 e promozione diretta ormai lontana.