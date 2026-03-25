Anas ha annunciato la fine delle ispezioni tecniche sul ponte sul Ticino a Oleggio, che avevano portato alla revoca delle chiusure notturne previste questa settimana. Le verifiche sul viadotto della Statale 527

Stop alle chiusure notturne previste questa settimana sul ponte sul Ticino a Oleggio. Lo ha comunicato Anas in una nota stampa in cui si precisa che le ispezioni tecniche programmate sul viadotto sulla Statale 527 "Bustese" che collega Oleggio alla lombarda Lonate Pozzolo sono state completate durante la notte scorsa. Per questo motivo sono quindi state revocate le ulteriori chiusure notturne previste inizialmente fino a venerdì 27 marzo. NovaraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Ponte sul Ticino a Oleggio: concluse le ispezioni di Anas, revocate le chiusure notturne

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