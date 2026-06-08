Chiusure idriche programmate | il nuovo calendario Sasi

Notizia in breve

La Sasi spa ha reso noto il nuovo calendario delle chiusure idriche programmate per il razionamento della risorsa. Le interruzioni sono previste in diverse zone della città e si svolgeranno in specifici orari e giorni, secondo quanto indicato nel piano. Il provvedimento riguarda alcune aree e si svolge in orari prestabiliti per consentire la distribuzione dell’acqua. La società ha invitato i cittadini a consultare il calendario ufficiale per evitare disagi e pianificare di conseguenza le proprie attività.