Chiusure idriche programmate | il nuovo calendario Sasi
La Sasi spa ha reso noto il nuovo calendario delle chiusure idriche programmate per il razionamento della risorsa. Le interruzioni sono previste in diverse zone della città e si svolgeranno in specifici orari e giorni, secondo quanto indicato nel piano. Il provvedimento riguarda alcune aree e si svolge in orari prestabiliti per consentire la distribuzione dell’acqua. La società ha invitato i cittadini a consultare il calendario ufficiale per evitare disagi e pianificare di conseguenza le proprie attività.
La Sasi spa ha comunicato il nuovo calendario delle interruzioni programmate per razionamento della risorsa idrica. Al fine di evitare disservizio nella erogazione idrica, la società del servizio idrico ritiene necessario effettuare le chiusure programmate da lunedì 8 a lunedì 15 giugno 2026, in. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
March 2, 2026 Rockingham County Commissioners Meeting
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