Chiusure idriche programmate | il calendario dei razionamenti per 17 Comuni

Dal 18 al 25 maggio, 17 comuni della provincia di Chieti subiranno interruzioni programmate dell’approvvigionamento idrico. La comunicazione riguarda i razionamenti previsti per questa settimana, con il numero di centri coinvolti che rimane stabile rispetto ai periodi precedenti. Le chiusure sono state pianificate in modo da garantire la distribuzione dell’acqua in modo alternato, e sono state comunicate alle autorità locali e ai cittadini interessati. Nessuna variazione è prevista rispetto al calendario iniziale annunciato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui