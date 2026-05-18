Chiusure idriche programmate | il calendario dei razionamenti per 17 Comuni

Da chietitoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 18 al 25 maggio, 17 comuni della provincia di Chieti subiranno interruzioni programmate dell’approvvigionamento idrico. La comunicazione riguarda i razionamenti previsti per questa settimana, con il numero di centri coinvolti che rimane stabile rispetto ai periodi precedenti. Le chiusure sono state pianificate in modo da garantire la distribuzione dell’acqua in modo alternato, e sono state comunicate alle autorità locali e ai cittadini interessati. Nessuna variazione è prevista rispetto al calendario iniziale annunciato.

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Resta stabile il numero dei Comuni interessati dalle interruzioni programmate della risorsa idrica. Sono 17 i centri della provincia di Chieti dove l'acqua sarà razionata da lunedì 18 a lunedì 25 maggio, salvo diversa disposizione.Le interruzioni scatteranno dalle ore pomeridiani e serali, fino. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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