Chiusura del magazzino Kamila con 90 licenziati mercoledì 10 giugno il Tavolo in Regione

Il 10 giugno si terrà un incontro presso la sede della Regione Emilia-Romagna a Bologna per affrontare la crisi del magazzino Kamila di Parma, che ha portato alla perdita di 90 posti di lavoro. La riunione riguarda le misure di tutela occupazionale e le possibili azioni per gestire la chiusura. La convocazione arriva in seguito alla decisione di chiudere l’unità produttiva.

E' stato convocato per mercoledì, nella sede della Regione Emilia-Romagna a Bologna, il tavolo di salvaguardia occupazionale sulla vertenza del magazzino Kamila di Parma. Lo rende noto l'Adl Cobas, segnalando che in concomitanza con l'incontro si svolgerà in viale Aldo Moro un presidio di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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