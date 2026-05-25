Chiude il magazzino Kamila 90 lavoratori licenziati Oggi l' assemblea alle 12.30

Da parmatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 12.30, davanti ai cancelli del magazzino in via dell'Industria a Parma, si svolge un'assemblea dei lavoratori convocata dal sindacato Adl Cobas. La riunione è stata organizzata in seguito alla comunicazione della chiusura del magazzino e all'apertura della procedura di licenziamento collettivo per 90 dipendenti. I lavoratori si riuniscono per discutere la situazione e le prossime mosse.

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Si terra alle ore 12.30 davanti ai cancelli del magazzino Kamila in via dell'Industria a Parma l'assemblea dei lavoratori, convocata dal sindacato Adl Cobas dopo la notizia della chiusura del magazzino e l'avvio della pratica di licenziamento collettivo per i 9o lavoratori. Il magazzino Kamila di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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