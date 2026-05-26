Chiusura del magazzino Kamila Stefania Ascari dei 5 Stelle | Attivarsi con urgenza per un Tavolo di crisi nazionale

Il magazzino Kamila di Parma ha chiuso, licenziando 90 lavoratori. La parlamentare del Movimento 5 Stelle ha presentato un’interrogazione ai ministeri competenti, chiedendo se si attiveranno urgentemente per convocare un tavolo di crisi nazionale. La notizia ha portato l’attenzione sulla situazione occupazionale nel settore e sulla gestione delle chiusure aziendali. La richiesta mira a verificare le azioni immediate delle autorità per affrontare la perdita di posti di lavoro.

La chiusura del magazzino Kamila di Parma, con il conseguente licenziamento di 90 facchini, arriva sul tavolo del Governo: la parlamentare Stefania Ascari ha infatti rivolto un'interrogazione per sapere se i ministeri competenti "intendano attivarsi con urgenza, per quanto di competenza, al fine. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Adl Cobas: 90 licenziamenti nel magazzino Kamila/Coop a Parma x.com

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