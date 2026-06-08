Le indagini sulla tesi di laurea di un’imprenditrice sono state concluse con l’accertamento di un 91% di plagio. La Procura di Napoli ha avviato l'inchiesta per verificare l’autenticità del titolo di laurea conseguito presso un’università telematica. La procedura riguarda il caso di una donna di Pompei, coinvolta nel procedimento giudiziario. La decisione di chiudere le indagini è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulla posizione dell’indagata.

Chiuse le indagini sul caso della tesi di Maria Rosaria Boccia. La Procura di Napoli ha aperto l’inchiesta per fare luce sull’autenticità sulla laurea conseguita all’Università telematica Pegaso dall’imprenditrice di Pompei. Secondo gli inquirenti (i sostituti Capasso, Piscitelli e Onorati) la tesi di laurea presentata sarebbe stata in gran parte copiata da quella di un’altra studentessa laureatasi all’università Luiss di Roma nel 2018. La Guardia di Finanza e la Procura di Napoli contestano all’imprenditrice due ipotesi di falso: il primo riguarda la tesi per il diploma di laurea in Economia e Management che, secondo quanto emerso, riporterebbe una percentuale di plagio del 91% di cui il 70% sarebbe riconducibile alla studentessa della Luiss. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chiuse le indagini sulla tesi di Maria Rosaria Boccia: l’accusa è che contenga una percentuale di plagio del 91%

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Maria Rosaria Boccia, chiuse le indagini sulla laurea dell'imprenditrice: secondo l'accusa "ha copiato il 91% della tesi"La Procura di Napoli ha concluso le indagini sulla laurea di un’imprenditrice, accusandola di aver copiato il 91% della tesi.

Laurea Maria Rosaria Boccia, chiuse le indagini per falso in tesiLa Procura di Napoli ha concluso le indagini sul caso della laurea dell'imprenditrice Maria Rosaria Boccia.

Temi più discussi: Caso Sangiuliano Boccia, l’ipotesi di tentato omicidio è stata smentita; Grecia-Italia 0-1, Esposito regala vittoria in amichevole a Baldini; Intesa Sanpaolo lancia Opas su Mps: Premio del 12,5%, controllo su Mediobanca e circa 625 filiali; Cobolli dopo ko a Roland Garros: L’obiettivo sono le Finals di Torino.

Falso nella tesi di laurea, chiuse le indagini per Maria Rosaria BocciaFalso per la tesi di laurea: chiuse le indagini per Maria Rosaria Bocciache ora ha 20 giorni di tempo per presentare memorie o chiedere interrogatorio, altrimenti rischia il processo. La Procura di Na ... adnkronos.com

Laurea falsa per Maria Rosaria Boccia, indagini chiuse a NapoliLa Procura di Napoli ha chiuso le indagini avviate per fare luce sull'autenticità sulla laurea conseguita all'Università telematica Pegaso dall'imprenditrice di Pompei Maria Rosaria Boccia. (ANSA) ... ansa.it