Chiocci | la TV locale sopravvive con onestà e nuovi canali social

Notizia in breve

La televisione locale si mantiene attiva puntando su trasparenza e sull’uso di nuovi canali social. Le emittenti cercano di competere con i grandi network attraverso strategie digitali, come l’incremento della presenza online e contenuti più vicini al pubblico locale. La diffusione sui social media permette di raggiungere un pubblico più ampio e di fidelizzare gli spettatori, contribuendo alla sopravvivenza dei media territoriali in un mercato sempre più competitivo.