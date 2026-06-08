Chiocci | la TV locale sopravvive con onestà e nuovi canali social
La televisione locale si mantiene attiva puntando su trasparenza e sull’uso di nuovi canali social. Le emittenti cercano di competere con i grandi network attraverso strategie digitali, come l’incremento della presenza online e contenuti più vicini al pubblico locale. La diffusione sui social media permette di raggiungere un pubblico più ampio e di fidelizzare gli spettatori, contribuendo alla sopravvivenza dei media territoriali in un mercato sempre più competitivo.
Come può la TV locale battere i grandi network generalisti? Quali strategie digitali garantiscono la sopravvivenza dei media territoriali? Perché la vicinanza fisica al cittadino diventa un vantaggio competitivo? Come mantenere l'onestà professionale durante la transizione verso i social??? In Breve L'intervista si è svolta durante la trasmissione Liguria Live su Telenord L'espansione digitale riguarda piattaforme come Whatsapp, Instagram, Youtube e Facebook Il mo . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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