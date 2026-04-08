HeART of Gaza i disegni dei bambini palestinesi in una mostra a Caserta

Tutto pronto per l'inaugurazione della mostra "HeART of Gaza", che si terrà sabato 11 aprile alle 17 presso il Museo Diocesano di Caserta. L’evento vedrà la partecipazione straordinaria di Mohamed Timraz, attivista di Deir al Balah che, nonostante il blocco totale di cibo e medicine e la perdita. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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HeART of GAZA, la mostra di disegni di bambine e bambini palestinesi approda a ParmaLa mostra è stata ideata nel giugno 2024 da Mohammed Timraz (Deir al Balah, Gaza) e l’artista e illustratrice Feile Butler (Sligo, Irlanda).

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