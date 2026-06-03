Castelnuovo Rangone al CRAC Spazio Arte arriva la personale di Tobia Corradin

Notizia in breve

Domenica 7 giugno alle 11, il CRAC Spazio Arte di Castelnuovo Rangone apre una mostra personale di Tobia Corradin. La rassegna si tiene negli spazi di via Della Conciliazione 1d e presenta le sue opere. L’inaugurazione è aperta al pubblico. La mostra sarà visitabile nei giorni successivi, senza indicazioni di chiusure o orari speciali.