Chieti al ballottaggio si prepara a conoscere il nome del nuovo sindaco | inizia lo spoglio DIRETTA

A Chieti, le urne si sono chiuse alle 15 e lo spoglio delle schede elettorali è iniziato. Entro poche ore si conoscerà il nome del candidato che diventerà il nuovo sindaco della città. La consultazione elettorale si è svolta senza particolari incidenti e il risultato si attende nel tardo pomeriggio. La decisione finale sarà comunicata attraverso i risultati ufficiali delle operazioni di scrutinio.

Il dado è tratto, alle 15 in punto si sono chiuse le urne e nel giro di poche ore la città di Chieti dovrebbe conoscere il nome del nuovo sindaco. I teatini sono tornati al voto due settimane dopo il primo turno per scegliere fra Giovanni Legnini, espressione del centrosinistra, e Cristiano. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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