Chieti al ballottaggio si prepara a conoscere il nome del nuovo sindaco | inizia lo spoglio DIRETTA

Da chietitoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Chieti, le urne si sono chiuse alle 15 e lo spoglio delle schede elettorali è iniziato. Entro poche ore si conoscerà il nome del candidato che diventerà il nuovo sindaco della città. La consultazione elettorale si è svolta senza particolari incidenti e il risultato si attende nel tardo pomeriggio. La decisione finale sarà comunicata attraverso i risultati ufficiali delle operazioni di scrutinio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il dado è tratto, alle 15 in punto si sono chiuse le urne e nel giro di poche ore la città di Chieti dovrebbe conoscere il nome del nuovo sindaco. I teatini sono tornati al voto due settimane dopo il primo turno per scegliere fra Giovanni Legnini, espressione del centrosinistra, e Cristiano. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Amministrative 2026: l'affluenza al voto per il nuovo sindaco, inizia lo spoglio - LA DIRETTAAlle ore 15 si sono chiusi i seggi e sono stati annunciati i risultati delle elezioni amministrative 2026 per i nuovi sindaci di quattro comuni.

Elezioni 2026, il nuovo sindaco di San Benedetto del Tronto: segui lo spoglio in direttaLe urne delle elezioni comunali sono state chiuse e si sta procedendo allo spoglio dei voti.

Temi più discussi: Chieti al ballottaggio: la scheda elettorale e come si vota al secondo turno; Ballottaggio elezioni comunali 2026, come e dove si vota: le date; Elezioni comunali 2026, dove si va al ballottaggio il 7 e 8 giugno: i Comuni alle urne e come si vota; Nel weekend si tornerà a votare: la mappa dei ballottaggi (e quali sono quelli che contano).

chieti al ballottaggio siIniziato alle 15 lo spoglio delle schede nei seggi interessati al voto di ballottaggio delle Amministrative 2026.Seconda giornata di voto in Italia per i ballottaggi delle elezioni amministrative 2026. Più di un milione di elettori sono richiamati alle urne per scegliere il sindaco in 42 Comuni sopra i 15 mila a ... lastampa.it

chieti al ballottaggio siBallottaggio Chieti: urne aperte dalle 7 alle 15Testa a testa finale tra Legnini e Sicari. Ieri sera alle 23 l'affluenza si è attestata al 42,18%, in flessione rispetto al primo turno (47,93%) ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web