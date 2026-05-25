Le urne delle elezioni comunali sono state chiuse e si sta procedendo allo spoglio dei voti. La città di San Benedetto del Tronto si prepara a conoscere il nome del nuovo sindaco, con l’attesa che si protrae mentre i risultati vengono aggiornati in tempo reale. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata sui risultati preliminari o definitivi. L’esito delle elezioni sarà comunicato nelle prossime ore, una volta completata la conta dei voti.

San Benedetto, 25 maggio 2026 – Le urne delle elezioni comunali sono chiuse e San Benedetto del Tronto attende di conoscere il nome del suo prossimo sindaco. La scelta è tra Giorgio Fede, candidato del campo largo progressista sostenuto da cinque liste, Nicola Mozzoni, alla guida di una coalizione di otto liste tra centrodestra e civici, e Maria Elisa D’Andrea, in corsa con la lista Merito di più. Elezioni comunali 2026: lo spoglio in diretta. La città supera i 47mila abitanti. Il verdetto arriverà nelle prossime ore e aprirà una nuova fase per una città che ha superato da tempo i 47mila abitanti, oltrepassando anche il capoluogo Ascoli Piceno, e che conta circa 38 mila aventi diritto al voto, con una prevalenza femminile tra gli elettori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elezioni 2026, il nuovo sindaco di San Benedetto del Tronto: segui lo spoglio in diretta

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