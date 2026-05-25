Amministrative 2026 | l' affluenza al voto per il nuovo sindaco inizia lo spoglio - LA DIRETTA

Alle ore 15 si sono chiusi i seggi e sono stati annunciati i risultati delle elezioni amministrative 2026 per i nuovi sindaci di quattro comuni. Lo spoglio è iniziato subito dopo la chiusura delle urne, che si sono aperte questa mattina. Le urne hanno già decretato chi saranno i nuovi primi cittadini di Chieti, Guardiagrele, Guilmi e Palena. I risultati ufficiali saranno comunicati nelle prossime ore.

I giochi sono fatti. Alle ore 15 in punto, si sono chiusi i seggi elettorali e le urne hanno già decretato chi saranno i nuovi sindaci di Chieti, Guardiagrele, Guilmi e Palena. A Chieti, va precisato, potrebbe profilarsi però uno scenario diverso, qualora nessuno dei sei candidati alla carica di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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