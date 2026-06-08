Chiesa vuole tornare in Serie A! Lazio Milan e Como sulle sue tracce Qual è la piazza giusta per lui? – VIDEO di Elia Serra

Tre squadre, tra cui Lazio, Milan e Como, hanno manifestato interesse per l’attaccante, che desidera tornare in Serie A. La trattativa riguarda il suo possibile trasferimento, ma non sono stati resi noti dettagli sulle modalità o sui tempi. La volontà del giocatore di rientrare nel campionato italiano è nota, mentre le società coinvolte valutano le prossime mosse. La situazione è ancora in fase di definizione, senza conferme ufficiali o accordi raggiunti.

Chiesa vuole tornare in Serie A e sono tre i club che lo hanno messo nel mirino. Quale sarebbe la piazza migliore per lui? I dettagli. Il futuro di Federico Chiesa è tornato a infiammare le trattative del calciomercato italiano. Dopo un biennio vissuto all’ombra dei titolari in Premier League con la maglia del Liverpool, l’esterno offensivo ha lanciato segnali chiari, aprendo ufficialmente a un ritorno nel campionato che lo ha consacrato. Le sue recenti parole hanno scosso l’ambiente calcistico, trasformando una semplice suggestione in uno scenario di mercato concreto e intrigante per diverse big del nostro Paese. Attualmente sono tre i club di Serie A che si stanno muovendo con maggiore insistenza sulle tracce di giocatore: Lazio, Milan e Como. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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