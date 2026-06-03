Un club di Serie A sta valutando un possibile ritorno in Italia di un ex capitano del Milan, attualmente fuori dal paese. Le trattative sono in fase preliminare e non ci sono ancora conferme ufficiali. L’interesse si concentra sulla possibilità di ingaggiare il giocatore, che ha avuto esperienze in altri campionati europei. La società non ha ancora annunciato decisioni definitive, e le trattative potrebbero evolversi nelle prossime settimane.

Sono passati 18 mesi da quando Davide Calabria ha salutato il Milan, ma ora il terzino spinge per rientrare subito in Serie A. Il difensore aveva iniziato la stagione 202425 a Milanello, salvo poi trasferirsi a gennaio al Bologna. Con i rossoblù ha vissuto mesi incredibili, vincendo la Coppa Italia proprio nella finale giocata contro i suoi ex compagni. Poi il rientro al Milan e la scelta di volare in Grecia per tentare l'avventura all'estero. Un capitolo che potrebbe concludersi dopo appena un anno a causa della chiamata di un club italiano. A lanciare la notizia è stato Gianluca Di Marzio in diretta su 'Sky Sport': il Cagliari ha messo gli occhi sull'ex capitano rossonero per sistemare la fascia destra in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Calciomercato, Calabria può tornare in Italia: un club di Serie A sulle tracce dell’ex capitano del Milan

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