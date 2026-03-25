Un centrocampista tedesco è al centro di diverse trattative di mercato in Serie A. Oltre al Milan, un’altra grande squadra del campionato ha manifestato interesse per il giocatore, che attualmente gioca in un club internazionale. Le trattative tra le parti sono in corso e non sono stati ancora annunciati dettagli ufficiali. La situazione potrebbe evolversi nelle prossime settimane.

Goretzka Juve, non c’è solo il Milan sulle tracce del centrocampista tedesco: anche un’altra big di Serie A lo vuole fortemente. La Juve osserva con estrema attenzione le dinamiche degli svincolati di lusso per rinforzare il proprio reparto mediano. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, si sta accendendo un vero e proprio derby di mercato per Leon Goretzka. Il giocatore teutonico andrà in scadenza di contratto con il Bayern Monaco il prossimo 30 giugno e rappresenta un’occasione d’oro a parametro zero. MERCATO JUVE LIVE Tuttavia, la concorrenza per il trentunenne è folta e agguerrita. Oltre al Milan, alla corsa si è iscritto ufficialmente anche il Napoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Goretzka Juve, non solo il Milan sulle sue tracce: anche un’altra big di Serie A vuole il centrocampista. Di chi si tratta

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