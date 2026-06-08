Chiesa vuole tornare in Italia L’ex Juve nel mirino di Como Lazio e Milan Qual è la squadra giusta per lui? – VIDEO di Elia Serra

Da juventusnews24.com 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’attaccante vuole tornare in Serie A e sono tre club italiani che hanno mostrato interesse. Si tratta di squadre come Como, Lazio e Milan, che stanno valutando un possibile trasferimento. La trattativa riguarda il ritorno del giocatore nel campionato italiano, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche o le condizioni. Non ci sono ancora accordi ufficiali né comunicazioni da parte delle società coinvolte.

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Chiesa vuole tornare in Serie A e sono tre i club che lo hanno messo nel mirino. Quale sarebbe la piazza migliore per lui? I dettagli. Il futuro di Federico Chiesa è tornato a infiammare le trattative del calciomercato italiano. Dopo un biennio vissuto all’ombra dei titolari in Premier League con la maglia del Liverpool, l’esterno offensivo ha lanciato segnali chiari, aprendo ufficialmente a un ritorno nel campionato che lo ha consacrato. Le sue recenti parole hanno scosso l’ambiente calcistico, trasformando una semplice suggestione in uno scenario di mercato concreto e intrigante per diverse big del nostro Paese. Attualmente sono tre i club di Serie A che si stanno muovendo con maggiore insistenza sulle tracce di giocatore: Lazio, Milan e Como. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Chiesa torna alla Juventus

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