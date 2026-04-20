Juve Bologna 2-0 | così la Juve ha scalato la classifica e mette il Milan nel mirino| La Juve a freddo – VIDEO di Paolo Rossi

La Juventus ha battuto il Bologna per 2-0 in una partita valida per il campionato di calcio. La vittoria ha permesso ai bianconeri di salire in classifica, portandoli più vicini alle prime posizioni. La partita è stata commentata da Paolo Rossi, che ha analizzato gli aspetti salienti dell’incontro. La squadra avversaria non ha segnato durante l’incontro, e la Juventus ha concluso l’incontro con la vittoria.

di Paolo Rossi Juve Bologna 2-0: così la Juve ha scalato la classifica e mette il Milan nel mirino. L’analisi a freddo di Paolo Rossi. Nel nuovo episodio di ‘La Juve a freddo’, appuntamento fisso sul canale YouTube di , il giornalista Paolo Rossi ha commentato il successo della Juventus contro il Bologna. L’analisi si è focalizzata sulla metamorfosi della squadra sotto la gestione di Luciano Spalletti, evidenziando segnali di rinascita che fino a pochi mesi fa sembravano insperati. Rossi ha sottolineato come la vittoria contro i rossoblù non sia solo un traguardo statistico, ma la conferma di una ritrovata solidità mentale e tattica. Grazie a questo colpo, la Juventus ha scalato posizioni preziose in classifica, consolidando il quarto posto e mettendo ora nel mirino il Milan di Allegri.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Juventus-Bologna 2-0: così la JUVE ha scalato la CLASSIFICA e mette il MILAN nel mirino

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