Chiama il 112 | C' è un estraneo nel mio giardino di casa L' uomo viene trovato con la cocaina scatta l' arresto

Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato dopo essersi introdotto nel giardino di una casa privata, causando il panico della proprietaria che ha chiamato il 112. Al momento dell'intervento delle forze dell'ordine, l'uomo aveva addosso della cocaina. L'arresto è stato eseguito per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.