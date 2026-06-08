Chiama il 112 | C' è un estraneo nel mio giardino di casa L' uomo viene trovato con la cocaina scatta l' arresto
Un uomo è stato arrestato dopo essersi introdotto nel giardino di una casa privata, causando il panico della proprietaria che ha chiamato il 112. Al momento dell'intervento delle forze dell'ordine, l'uomo aveva addosso della cocaina. L'arresto è stato eseguito per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Dall'essersi introdotto nel giardino di un'abitazione privata, scatenando il panico della proprietaria, al successivo arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A finire nella rete della Polizia è stato un cittadino extracomunitario, irregolare sul territorio nazionale e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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