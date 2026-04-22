Nella serata di ieri, martedì 21 aprile, la Polizia di Stato ha effettuato un intervento a Casalnuovo, fermando un giovane di 18 anni di Napoli con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. Durante le operazioni, gli agenti hanno trovato in casa dell’arrestato diverse sostanze, tra cui una particolare tipologia di cocaina di colore rosa. L’uomo è stato quindi portato in commissariato e sottoposto alle procedure di rito.

Blitz della Polizia di Stato nella serata di ieri, martedì 21 aprile, a Casalnuovo: un 18enne napoletano è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato effettuato dai Falchi della Squadra Mobile durante servizi di controllo del territorio. In via Cesarea, gli agenti hanno fermato il giovane, trovandolo in possesso di circa 40 grammi di cocaina, 3 grammi di marijuana e 30 euro in contanti. Insospettiti, i poliziotti hanno esteso i controlli all’abitazione del 18enne. Qui sono stati rinvenuti altri due involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 10 grammi e una dose di cosiddetta “cocaina rosa”.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Casalnuovo, 18enne fermato con droga: in casa anche “cocaina rosa”, scatta l’arresto

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