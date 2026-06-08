Chi sono i No Fibra e perché il loro timore di radiazioni è infondato

A Fondi, in provincia di Latina, sono stati affissi dei cartelli su alcune colonnine di fibra ottica. I cartelli segnalano un presunto problema di salute legato a “radiazioni”, associato alla presenza delle infrastrutture di fibra ottica. Non ci sono evidenze scientifiche che colleghino le radiazioni delle reti di fibra ottica a rischi per la salute. Le autorità competenti hanno chiarito che le emissioni delle infrastrutture di fibra ottica sono molto basse e non rappresentano un pericolo.

A Fondi, in provincia di Latina, sono comparsi dei cartelli su alcune colonnine della fibra ottica, denunciando un fantomatico problema di salute causato da presunte “radiazioni”. L’obiettivo è chiaro, ovvero la “richiesta” di rimuovere tutto. Secondo quanto riportato dalla cronaca locale, come Latina News e Latina Oggi, quelle stesse colonnine erano state aperte e sventrate, provocando disservizi ai residenti e attività commerciali della zona. Un nuovo movimento? Più che altro, potremmo parlare di uno “spin-off” delle vecchie teorie del complotto sul 5G e il Wi-Fi. Perché la fibra ottica non emette radiazioni. Non ci vuole molto a smontare la teoria del complotto di questi cosiddetti “No Fibra”. 🔗 Leggi su Open.online

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100 tonnes dans lobscurité : lingénierie impossible que larchéologie dissimule

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