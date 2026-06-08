Tre sindaci sono stati eletti al ballottaggio in Veneto. A Monselice, il centrosinistra torna alla guida dopo 30 anni, mentre a Castelfranco Veneto ha prevalso un candidato del centrodestra. In totale, i risultati hanno visto sfide molto ravvicinate, con alcune decisioni prese da pochi voti. I nomi dei nuovi sindaci sono Ghimenton, Frigo e Ennio. Le elezioni hanno coinvolto diverse città della regione, con risultati che hanno ribaltato alcune precedenti amministrazioni.

Venezia, 8 giugno 2026 - Ai ballottaggi in Veneto sfide equilibrate e alcune decise da pochi voti. Il centrosinistra vince a Monselice, dopo 30 anni, e Castelfranco Veneto. Nella regione erano tre i comuni chiamati a decidere il sindaco, un secondo turno elettorale, che ha avuto un comune denominatore, calo dei votanti, nel veronese circa un 10% in meno. Conosciamo i nuovi sindaci dei comuni di Castelfranco Veneto (Treviso), San Bonifico (Verona) e Monselice (Padova). Ghimenton e il ribaltone a Castelfranco Veneto. Nel Trevigiano si votava a Castelfranco Veneto. La percentuale dei votanti a chiusura delle urne è stata del 45,29%, in calo rispetto al primo turno che fu del 49,32%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chi sono i 3 sindaci eletti in Veneto al ballottaggio: Ghimenton, Frigo e Ennio

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