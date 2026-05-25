Tutti i sindaci eletti nel Tarantino A Manduria Sammarco vince al primo turno non ci sarà il ballottaggio

Notizia in breve

Tutti i sindaci sono stati eletti nei comuni della provincia di Taranto. A Manduria, il candidato Sammarco ha vinto al primo turno, eliminando la necessità di un ballottaggio. Le operazioni di voto si sono concluse con la chiusura delle 55 sezioni elettorali distribuite sui vari comuni della provincia. I risultati definitivi sono stati ufficializzati, confermando l’esito delle elezioni e l’elezione dei nuovi amministratori comunali.