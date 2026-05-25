Tutti i sindaci eletti nel Tarantino A Manduria Sammarco vince al primo turno non ci sarà il ballottaggio
Tutti i sindaci sono stati eletti nei comuni della provincia di Taranto. A Manduria, il candidato Sammarco ha vinto al primo turno, eliminando la necessità di un ballottaggio. Le operazioni di voto si sono concluse con la chiusura delle 55 sezioni elettorali distribuite sui vari comuni della provincia. I risultati definitivi sono stati ufficializzati, confermando l’esito delle elezioni e l’elezione dei nuovi amministratori comunali.
Con il definitivo stop alle operazioni di voto e la chiusura di tutte le 55 sezioni elettorali nei comuni della provincia di Taranto chiamati al rinnovo delle amministrazioni, l'attenzione si sposta sul conteggio delle schede. La risposta dell'elettorato jonico in questa tornata è stata decisamente imponente: l'affluenza media complessiva si è attestata su un notevolissimo 69,37%, un dato che posiziona il territorio provinciale tra i più reattivi della regione sul fronte della partecipazione democratica. Scorri le slide . 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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