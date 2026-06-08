Chi sarà il miglior uomo assist ai Mondiali 2026? Il nostro pronostico

Il giocatore con il maggior numero di assist ai Mondiali 2026 potrebbe essere uno tra i principali centrocampisti delle nazionali favorite. Nel nostro approfondimento sul Gruppo I, abbiamo analizzato i possibili marcatori, mentre ora ci concentriamo su chi fornirà più passaggi decisivi. Non sono stati ancora definiti i nomi, ma si tratta di calciatori che giocano in ruoli di regia o di centrocampo offensivo. Il pronostico si basa su analisi delle rose e delle caratteristiche dei giocatori.

Del nostro preferito come vincente della classifica dei marcatori abbiamo parlato nel nostro articolo dedicato al Gruppo I, qui invece invece daremo il nostro pronostico sul numero di assist, o meglio, su chi ne servirà di più. Abbiamo ridotto la lista a sei giocatori, per motivi diversi, le cui quote riportiamo nella tabella qui sotto:. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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