Paolo Zampolli, noto come l’uomo di Donald Trump, è stato recentemente al centro di discussioni legate alla sua posizione come inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per le partnership globali. Dopo alcune indiscrezioni pubblicate dal Financial Times, Zampolli ha confermato di essere interessato a sostenere l’Italia nella qualificazione ai Mondiali del 2026. La sua presenza nel mondo del calcio e le sue affermazioni sono ora oggetto di attenzione.

Dopo le indiscrezioni lanciate dal Financial Times, Paolo Zampolli, inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per le partnership globali, ha confermato le sue intenzioni in merito alla possibilità di vedere l’ Italia ai Mondiali 2026. “Vorrei dire agli italiani che farò tutto il possibile per poterli ricevere a braccia aperte ai Mondiali di calcio negli Stati Uniti” ha dichiarato al Corriere della Sera. Nelle partnership globali di cui si occupa Paolo Zampolli è compresa anche la cosiddetta sport diplomacy, cioè l’uso di eventi e relazioni sportive come strumento di politica estera. La sua proposta ha un motivo ben preciso: “Sono un italiano, per me sarebbe un sogno vedere gli azzurri partecipare al campionato ospitato dagli Stati Uniti.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Paolo Zampolli, chi è l’uomo di Trump: perché potrebbe portare l’Italia ai Mondiali 2026

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