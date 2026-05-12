Il presidente della Repubblica ha espresso fiducia nel comportamento dei partecipanti durante l'evento sportivo di domani sera, auspicando che si rispettino i principi di correttezza, lealtà e spirito sportivo. Ha inoltre manifestato rammarico per l'assenza della nazionale italiana ai prossimi Mondiali, evidenziando il suo dispiacere per questa situazione. La sua dichiarazione si concentra sulla speranza di osservare un comportamento adeguato in un momento importante per lo sport nazionale.

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© Calcionews24.com - Mattarella: «Sono certo di vedere domani sera correttezza, lealtà e spirito sportivo. Non posso non esprimere rammarico perchè il nostro calcio non ci sarà ai Mondiali»

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