Sara Grilli è la prima donna a ricoprire la carica di sindaca a Viareggio, avendo vinto le elezioni contro la candidata del campo largo. È membro di uno studio legale e ha un marito. Tra i temi menzionati, ha parlato di un’idea di “comunità complessa”.

Viareggio, 8 giugno 2026 – La prima sindaca donna di Viareggio. È lei, Sara Grilli, la neo cittadina (area centrodestra) che è riuscita a imporsi sulla sfidante del campo largo Federica Maineri. Avvocata e amministratrice pubblica. Classe 1982 (dunque 44 anni), Sara Grilli è un’avvocata e amministratrice pubblica. Dopo il diploma al liceo scientifico Barsanti & Matteucci, si è dedicata allo studio del diritto, conseguendo prima la laurea in Scienze giuridiche e poi la laurea specialistica in Giurisprudenza all’Università di Pisa, con il massimo dei voti (110110 con lode). https:www.lanazione.itvideoviareggio-esplosione-di-gioia-al-comitato-elettorale-di-sara-grilli-fry4vclr Lo studio legale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chi è Sara Grilli, nuova sindaca di Viareggio: lo studio legale, il marito, quell’idea di “comunità complessa”

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Temi più discussi: Viareggio, l’ora del ballottaggio fra Grilli e Maineri. La città aspetta la prima sindaca della sua storia; Ballottaggio, Bucciarelli rompe gli indugi: Sostengo Sara Grilli, è la scelta più solida per il futuro di Viareggio; Sara Grilli incassa nuovi sostegni e chiude la campagna elettorale in piazza Margherita; Elezioni a Viareggio, l'appello di Sara Grilli.

#Ballottaggio 7 e 8 giugno, prima #sindaca di #Viareggio tra Sara #Grilli, #centrodestra, 34,29%, e Federica #Maineri, #centrosinistra, 30.19%. Marialina #Marcucci, 27.52. Paolo #Annale, #Pci, 5.59%. #Viareggio2026 x.com

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Ho lasciato la coda, ho pensato che il mio controller è ancora buono e voglio il frame di Steam, quindi buona fortuna a chi è in fila. reddit