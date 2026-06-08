Pino Strabioli ha rivelato di aver iniziato la sua carriera grazie all’ex compagno e regista Patrick Rossi Gastaldi, con cui ha avuto una lunga storia d’amore. Strabioli ha spiegato di essere entrato nel mondo dello spettacolo come amante del regista. La relazione tra i due è durata molti anni e ha avuto un ruolo importante nella carriera di Strabioli.

Pino Strabioli ha avuto una lunga storia d’amore con il regista teatrale Patrick Rossi Gastaldi. Pino ha raccontato di essere approdato nel mondo dello spettacolo facendo l’amante del regista Gastaldi. Sapete di chi stiamo parlando? Proprio di Patrick Rossi Gastaldi, noto al pubblico di Canale 5 come docente di recitazione degli allievi della scuola-spettacolo Amici di Maria De Filippi. Dopo un iniziale flirt tra i due la storia è andata avanti per ben 16 ann. Pino Strabioli venne respinto dall’Accademia d’arte drammatica, infatti ha confessato che se non avesse conosciuto Patrick avrebbe fatto altro, di certo non l’ attore di teatro. Ma quell’incontro gli aprì le porte a quello che è oggi il suo mestiere. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex compagno e grande amore di Pino Strabioli, il regista Patrick Rossi Gastaldi: “Devo a lui l’inizio della mia carriera”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Benny G Ft. Daniele De Martino - Non lo posso accettare ( VIDEO UFFICIALE 2026 )

Notizie e thread social correlati

Lino Banfi e Pino Strabioli in 'Solo Amore!' alla Città del Teatro di CascinaDue artisti sono protagonisti di uno spettacolo che combina musica e narrazione, portando il pubblico in un viaggio tra aneddoti e ricordi personali.

Pino Strabioli al Kursaal: viaggio tra i miti del grande teatroSabato 11 aprile alle 18, il palazzo Kursaal di Giulianova ospiterà l’ultimo incontro della rassegna culturale Parole in Circolo.

Argomenti più discussi: Domenica In, Mara Venier saluta l'assente Teo Mammucari: Manca un compagno di viaggio, ti voglio bene; Look rétro e pizzo: Julia, la figlia di Teo Mammucari e Thais Wiggers, compie 18 anni (ma il conduttore non c'è); Teo Mammucari non ci sarà neanche all’ultima puntata di Domenica In.

Chi è Pino Strabioli: Da bambino ero attaccatissimo a mamma | L’ex compagno Patrick Rossi GastaldiPino Strabioli, chi è l'attore e conduttore: l'infanzia non semplice, passata sempre con la mamma. Il rapporto con l'ex compagno Patrick Rossi Gastaldi Pino Strabioli: la storia con Patrick Rossi ... ilsussidiario.net