Sabato 11 aprile alle 18, il palazzo Kursaal di Giulianova ospiterà l’ultimo incontro della rassegna culturale Parole in Circolo. L’evento vedrà protagonista Pino Strabioli, che terrà una conversazione dedicata ai grandi miti del teatro. La serata si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti e rappresenta l’ultimo appuntamento della stagione promossa dall’organizzazione locale.

Sabato 11 aprile, alle ore 18, il palazzo Kursaal di Giulianova ospiterà l’ultimo appuntamento della rassegna culturale Parole in Circolo. L’evento vedrà protagonista Pino Strabioli, figura poliedrica del artistico tra cui spiccano le doti di attore, regista teatrale, autore e conduttore televisivo, che chiuderà la quarta edizione del ciclo organizzato da Forum Artis insieme all’Assessorato alla Cultura. Il dialogo tra memoria artistica e riflessione contemporanea. La serata non sarà un semplice incontro, ma un percorso narrativo guidato dal confronto tra l’ospite speciale e la giornalista Alessandra Angelucci, curatrice della rassegna. Il fulcro del dialogo riguarderà i grandi protagonisti che hanno segnato la storia dello spettacolo italiano e che hanno incrociato la traiettoria professionale di Strabioli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pino Strabioli al Kursaal: viaggio tra i miti del grande teatro

Ciao Maschio, il dramma di Pino Strabioli: "A 5 anni papà..."Nel corso dell’intervista, Strabioli ripercorre la sua infanzia e l’immagine che ha di sé bambino:?" Un bambino molto solitario, assolutamente...

Leggi anche: Paolo Poli: Pino Strabioli porta a Roma il genio dell’irriverenza

Argomenti più discussi: Giulianova, Pino Strabioli chiude Parole in Circolo; Parole in Circolo, Pino Strabioli chiude la quarta edizione.

Parole in Circolo, Pino Strabioli chiude la quarta edizioneGIULIANOVA - Sarà Pino Strabioli, attore, autore, conduttore televisivo e regista teatrale, l’ospite speciale dell’ultimo incontro della quarta edizione Parole in Circolo, la rassegna culturale orga ... ekuonews.it

A Pino Strabioli il premio. Città di Cascina CulturaDopo il regista e scrittore Roan Johnson, vincitore della prima edizione, sarà Pino Strabioli a ricevere il Premio Città di Cascina alla Cultura 2025. L’artista e conduttore (a cui, poche settimane fa ... lanazione.it

Giulianova, “Parole in circolo”: ospite Pino Strabioli - facebook.com facebook