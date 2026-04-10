Lino Banfi e Pino Strabioli in ' Solo Amore!' alla Città del Teatro di Cascina

Due artisti sono protagonisti di uno spettacolo che combina musica e narrazione, portando il pubblico in un viaggio tra aneddoti e ricordi personali. Lo spettacolo si svolge presso il teatro cittadino e vede la partecipazione di un attore noto per il suo ruolo in produzioni televisive e cinematografiche, insieme a un conduttore e autore televisivo. La rappresentazione si concentra su temi di amore e amicizia, con un susseguirsi di momenti divertenti e intimi.

Un ‘mare’ fitto di confidenze, aneddoti spassosi e ricordi. A ruota libera ‘dentro’ uno spettacolo fatto di musica e parole. La rassegna ‘Solo Amore’ torna domenica 26 aprile, alle ore 17:30, alla Città del Teatro di Cascina, con una nuova, intensa forma scenica. Con la regia di Massimo Corevi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Pino Strabioli al Kursaal: viaggio tra i miti del grande teatroSabato 11 aprile, alle ore 18, il palazzo Kursaal di Giulianova ospiterà l’ultimo appuntamento della rassegna culturale Parole in Circolo. Andrea Pennacchi in 'Alieni in laguna' alla Città del Teatro di CascinaGiovedì 26 febbraio Andrea Pennacchi arriva a La Città del Teatro con Alieni in Laguna, una ballata eco-narrativa intensa, ironica e poetica sul... Temi più discussi: Mi è comparsa davanti la signora morte, ma non ho paura. Non se se chiamarla al maschile o al femminile, so solo che l'ho cacciata via: così Lino Banfi; Solo Amore!. Un padre ritorna. Scena e memoria; LA RAI IN ESTATE NON VA IN VACANZA; Il 10 aprile è il compleanno di Nancy Brilli e Angelina Mango. BIF&ST 2026 | Lino Banfi e il documentario Lino d’Italia: storia di un itALIENO firmato da Marco Spagnoli tra i protagonisti dell’ultima giornata del Bif&stBIF&ST 2026 | Lino Banfi e il documentario Lino d’Italia: storia di un itALIENO firmato da Marco Spagnoli tra i protagonisti dell’ultima giornata del Bif&st ... ilikepuglia.it Salerno, Lino Banfi: «Un onore ricevere lo Charlot noi comici gli siamo debitori»Tutti lo chiamano il nonno d’Italia, ma quella di Lino Banfi (al secolo Pasquale Zagaria) è una carriera lunga oltre sessant’anni, ha attraversato l’Italia dal dopoguerra al boom economico, fino alle ... ilmattino.it L'8 maggio arriva in libreria "Lino Banfi. La commedia di una vita" di @marcosonseri, @roberto.lauciello e @piccardo_a, con uno scritto di Lino Banfi. In attesa di svelarvi i dettagli di questa biografia a fumetti, vi lasciamo alcuni schizzi e work in progress diretta - facebook.com facebook