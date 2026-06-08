La sfida tra Sara Grilli e Federica Maineri si è conclusa con la vittoria della prima, candidata civica sostenuta dall’ex sindaco e dal centrodestra. Dopo lo scrutinio, Grilli risulta eletta come nuova sindaca di Viareggio. I seggi sono stati chiusi e lo spoglio delle schede è in corso. La proclamazione ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime ore. La competizione ha visto coinvolte diverse liste civiche e il campo largo, con una preferenza chiara per la candidata vincente.

Viareggio, 8 giugno 2026 – Ci siamo. I seggi sono chiusi, ecco chi è la nuova sindaca di Viareggio nella sfida tra Sara Grilli (candidata civica sostenuta dall’ex sindaco Giorgio Del Ghingaro e dal centrodestra) e Federica Maineri (campo largo e diverse liste civiche). Qua sotto i risultati del ballottaggio delle elezioni comunali 2026. . 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chi è la nuova sindaca di Viareggio: ballottaggio elezioni comunali, lo spoglio in diretta

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