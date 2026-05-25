Alle elezioni comunali di Viareggio del 25 maggio 2026, il candidato che ha ottenuto la vittoria ha superato gli avversari nello spoglio dei voti. I risultati ufficiali sono stati annunciati nel tardo pomeriggio, con la percentuale di preferenze che ha confermato il nuovo sindaco. Dopo più di dieci anni, il precedente primo cittadino ha lasciato il suo incarico, mentre il nuovo rappresentante si prepara a insediarsi.

Viareggio, 25 maggio 2026 – A Viareggio si apre un nuovo capitolo. Dopo un abbondante decennio il sindaco Giorgio Del Ghingaro lascia le chiavi del Palazzo di piazza Nieri e Paolini. Chiusi dunque i seggi, è il momento dello spoglio elettorale. In campo c’erano sei candidati (Marialina Marcucci, Federica Maineri, Sara Grilli, Christian Marcucci, Paolo Alessio Annale e Brunello Salvatore Consorti), 19 liste, 430 candidati e candidate al consiglio comunale. Ecco chi ha vinto alle elezioni comunali 2026 di Viareggio, e dunque chi è il nuovo sindaco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chi ha vinto le elezioni comunali 2026 a Viareggio, risultati e spoglio in diretta

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Elezioni comunali 2026: c'è la data

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