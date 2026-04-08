Un giovane centrocampista italiano sta attirando l’attenzione dei dirigenti della Juventus. Si tratta di un talento emergente che si sta facendo notare per le sue qualità tecniche e le prestazioni sul campo. I numeri indicano una buona crescita in termini di gol e assist, mentre le caratteristiche principali riguardano la visione di gioco e la capacità di inserirsi in attacco. La sua giovane età lo rende uno dei profili più interessanti del settore giovanile.

di Angelo Ciarletta Esposito Juventus, vediamo chi è il baby talento che piace alla Vecchia Signora. Caratteristiche e numeri del giovane italiano. La Juve accelera sul fronte dei giovani talenti, mettendo nel mirino uno dei profili più interessanti del panorama internazionale. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, la società piemontese sta seguendo con grande attenzione Emanuele Esposito, centrocampista sedicenne dotato di ottima tecnica e dinamismo, attualmente in forza al Colonia. MERCATO JUVE LIVE Nato nel 2009, il giovane calciatore italiano ha già dimostrato una spiccata duttilità tattica: può agire come centrocampista centrale o avanzare il proprio raggio d’azione nel ruolo di trequartista. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Esposito Juventus, chi è il baby talento che piace ai bianconeri. Caratteristiche e numeri del centrocampista

Chuki Juve, chi è il giovane talento che piace alla Vecchia Signora. Caratteristiche e numeri sulla sua stagionedi Angelo CiarlettaChuki Juve, chi è il giovane talento che piace alla compagine torinese.

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Juventus, Atalanta e Red Bull Salzburg stanno monitorando da vicino Emanuele Esposito (16). Il centrocampista centrale dell'U17 di Colonia è considerato uno dei migliori talenti a centrocampo. Köln vuole costruirlo per la squadra professionistica a medio ter - facebook.com facebook

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