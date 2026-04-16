Chi è Mouzakitis il nuovo nome nel mirino della Juventus Numeri e caratteristiche tecniche del talento greco

Mouzakitis è un giovane calciatore greco che sta attirando l'attenzione di diversi club europei, tra cui la Juventus, nel corso della sessione di mercato estiva. Le sue caratteristiche tecniche e i numeri registrati nelle ultime stagioni stanno portando le società a considerare un possibile trasferimento. Per ora, il suo nome è al centro delle trattative e delle speculazioni di mercato, senza ancora essere ufficialmente annunciato.

di Angelo Ciarletta Chi è Mouzakitis, il nuovo nome nel mirino della Juventus per il calciomercato estivo. Vediamo numeri e caratteristiche tecniche del talento greco. La Juve guarda al futuro e mette nel mirino uno dei prospetti più interessanti del panorama internazionale. Il nome nuovo per la mediana bianconera è quello di Christos Mouzakitis, centrocampista classe 2006 che si sta mettendo in luce con la maglia dell’ Olympiacos. MERCATO JUVE LIVE Il diciannovenne è un calciatore moderno, capace di ricoprire i ruoli di mediano, regista centrale e trequartista. Questa versatilità lo ha reso un punto fermo del club greco, con cui ha già collezionato 36 presenze stagionali, di cui ben 10 in Champions League.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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