Forza Italia lancia la sfida per Lecco | chi sono i 32 candidati per Boscagli sindaco

Forza Italia ha presentato ufficialmente i 32 candidati che si presentano alle prossime elezioni comunali di Lecco, previste per il 24 e 25 maggio. La lista, sostenuta dal centrodestra e con il candidato sindaco Filippo Boscagli, è stata annunciata durante un evento presso l’Lecco Hostel. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle competizioni elettorali per il rinnovo dell’amministrazione comunale.

Altro giro, altra corsa. Al Lecco Hostel, Forza Italia apre le porte per svelare la lista che correrà alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio sotto il simbolo "Lecco Rinasce", a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Filippo Boscagli. Trentadue nomi, tanti candidati in sala tra cui il.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Filippo Boscagli svela la lista civica: i suoi 32 nomi per LeccoDecine di persone hanno riempito la sede di via Carlo Cattaneo per la corsa elettorale. Elezioni amministrative a Lecco: Filippo Boscagli di Fratelli d'Italia è il candidato sindaco del centrodestraLecco, 7 marzo 2026 – Il candidato sindaco del centrodestra di Lecco dovrebbe essere Filippo Boscagli di Fratelli d'Italia. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Csu, Forza Italia lancia l’allarme: Futuro a rischio per dipendenti e servizi; A Melegnano Forza Italia spinge per la ricandidatura del sindaco Vito Bellomo; Emilia Romagna, Forza Italia lancia l’Osservatorio sulle liste d’attesa in sanità; Meloni rivendica la riforma Nordio: un assist per Forza Italia. Forza Italia scende in piazza a Milano contro la Lega. E si divideAmir Atrous, responsabile immigrazione di Forza Italia Milano, organizza una piazza contro la Lega: Tajani si dissocia, Craxi e Moratti applaudono ... huffingtonpost.it Forza Italia, Barelli lascia ruolo da capogruppo Camera: i partiti si guidano dall'internoLeggi su Sky TG24 l'articolo Forza Italia, Barelli lascia ruolo da capogruppo Camera: i partiti si guidano dall'interno ... tg24.sky.it Del Debbio: «I guai del centrodestra» Paolo del Debbio fa un'analisi della situazione politica all'interno del centrodestra e della compagine di governo. Fratelli d'Italia tiene, ma Lega e Forza Italia sono in sofferenza. Il partito di Salvini è pericolosamente vicino facebook Forza Italia, lo sfogo di Confalonieri contro i Berlusconi: “Siamo tornati al ’94”. @salvini_giacomo x.com