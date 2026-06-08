Che Tempo Che Fa verso la svolta | il programma potrebbe raddoppiare

Il programma condotto da Fabio Fazio potrebbe raddoppiare la sua durata. Attualmente trasmesso su Nove, si ipotizza un ampliamento della programmazione, anche se non sono stati ancora annunci ufficiali. La trasmissione si concentra su interviste, musica e approfondimenti, e la possibile estensione porterebbe a un aumento delle puntate settimanali. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata al momento.

Novità importanti in arrivo per Che Tempo Che Fa, il programma condotto da Fabio Fazio in onda sul Nove. Secondo le ultime indiscrezioni, il celebre talk show sarebbe pronto a una vera e propria rivoluzione nella struttura. L’idea allo studio sarebbe quella di dividere il format in due appuntamenti distinti, con l’obiettivo di rendere il programma più snello e meglio distribuito nel palinsesto settimanale. Domenica confermata per interviste e monologo della Littizzetto. La domenica sera resterebbe il cuore storico del programma, con le tradizionali interviste ai grandi protagonisti della politica, dello spettacolo, della cultura e dello sport. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

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