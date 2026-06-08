Da prossima stagione, il programma di Fabio Fazio trasloca su Rai 1 e Canale 5, raddoppiando le puntate. La versione attuale di Che Tempo Che Fa, trasmessa su Nove, subirà modifiche significative. La trasmissione sarà rinnovata e ampliata, con nuovi format e ospiti. La decisione coinvolge due reti principali, con l’obiettivo di aumentare la copertura e l’audience del talk show. Nessun dettaglio sui contenuti specifici o sulle date di partenza è stato comunicato.

Che Tempo Che Fa si prepara a raddoppiare dalla prossima stagione televisiva. Il talk show di Fabio Fazio in onda su Nove tornerà rivoluzionato. Si sta studiando infatti di separare in due parti il format. Alla domenica sera il tradizionale appuntamento con le interviste ai grandi nomi di politica, spettacolo, cultura e sport e l’editoriale show dell’inseparabile Luciana Littizzetto. Ultimamente la durata del talk ideato e condotto da Fazio, prima in Rai e ora su Discovery, è parsa a tutti eccessiva con il Tavolo che andava oltre l’1 di notte. Cosa fare dunque? Spostare il Tavolo di Che Tempo Che Fa nella prima serata. Così anticipa Affari Italiani il progetto allo studio. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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© Bubinoblog - CHE TEMPO CHE FA VERSO IL RADDOPPIO: FAZIO ALL’ASSALTO DI RAI1 E CANALE 5

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