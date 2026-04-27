Un’indagine dell’Osservatorio AIE (Associazione Italiana Editori) riassunta da ANSA dice infatti che il 24% degli italiani compra almeno un libro su suggerimento della tv e che, tra questi, il 40% cita proprio Che tempo che fa come programma determinante per veicolare la loro scelta in libreria. Questo vuol dire che il salotto di Fabio Fazio è di fatto il primo spacciatore televisivo di libri in Italia, a dimostrazione che, nel 2026, è ancora la televisione mainstream a incidere sui dati di vendita dei libri - qualche anno fa, quando Roberto Saviano ad Amici citò Le notti bianche, la settimana successiva il titolo tornò in classifica dopo non si sa quanto tempo.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Che tempo che fa: anche Luciana Littizzetto approfitta del programma per promuovere il suo romanzo. E c'è un motivo

Il monologo di Luciana Littizzetto sulla maschera per il lato B | Che tempo che fa

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Una raccolta di contenuti

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