Che tempo che fa stasera 10 maggio | gli ospiti di Fabio Fazio

Da webmagazine24.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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(Adnkronos) – Sono due campionesse dello sport italiano, Sofia Goggia e Federica Pellegrini, le prime ospiti di 'Che tempo che fa' in onda oggi, domenica 10 maggio, dalle 19.30 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, con la conduzione di Fabio Fazio, al fianco di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.   Sofia Goggia, una delle. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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