Che tempo che fa stasera 10 maggio | gli ospiti di Fabio Fazio

(Adnkronos) – Sono due campionesse dello sport italiano, Sofia Goggia e Federica Pellegrini, le prime ospiti di 'Che tempo che fa' in onda oggi, domenica 10 maggio, dalle 19.30 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, con la conduzione di Fabio Fazio, al fianco di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Sofia Goggia, una delle. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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L'omaggio di Fabio Fazio ad Alex Zanardi: Un esempio

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