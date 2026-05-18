Che tempo che fa la domanda di Fazio che imbarazza Schlein | La Spagna ha il nucleare
Durante la trasmissione televisiva, la leader del partito di sinistra si è confrontata con il conduttore, rispondendo a domande su questioni politiche e internazionali. Prima dell'intervista, ha incontrato il politico americano, con il quale si è scambiata un abbraccio. La discussione si è concentrata anche sulla politica energetica europea, con un particolare riferimento alla presenza del nucleare in Spagna. La conduttrice ha inoltre affrontato temi legati al governo nazionale, criticandone le scelte recenti.
Elly Schlein a Che tempo che fa. Prima l'abbraccio con Bernie Sanders, poi l0intervista con Fazio per attaccare il governo Meloni. Copione già visto, ma che questa volta ha regalato qualche momento di imbarazzo. La segretaria del Pd si è lanciata nella sua retorica e anche a questo giro ha sofferto di amnesie. In sostanza il modello a cui l'Italia dovrebbe ispirarsi, secondo Schlein, è la Spagna del suo amico Pedro Sanchez, in tutto e per tutto. Dai diritti civili ala ricetta economica. Insomma, per Schlein per governare bene basta fare un copia e incolla da Madrid. Ma è sul tema dell'energia che la segretaria va in confusione. Parte subito, sicura nel tono, con la lezioncina: "Bisogna abbassare il costo dell'energia, ma soprattutto quello delle bollette per rilanciare il potere d'acquisto delle famiglie. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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