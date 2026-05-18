Che tempo che fa la domanda di Fazio che imbarazza Schlein | La Spagna ha il nucleare

Durante la trasmissione televisiva, la leader del partito di sinistra si è confrontata con il conduttore, rispondendo a domande su questioni politiche e internazionali. Prima dell'intervista, ha incontrato il politico americano, con il quale si è scambiata un abbraccio. La discussione si è concentrata anche sulla politica energetica europea, con un particolare riferimento alla presenza del nucleare in Spagna. La conduttrice ha inoltre affrontato temi legati al governo nazionale, criticandone le scelte recenti.

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